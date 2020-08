Calciomercato Milan, futuro deciso per Ibrahimovic: la situazione

Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan. Lo svedese è ormai indirizzato verso una permanenza in rossonero. I dettagli sul rinnovo

Il Milan e Ibrahimovic trattano per il rinnovo del contratto dello svedese. Il destino del gigante di Malmoe sembra sempre più legato a quello della società rossonera che spera di trattenere l’attaccante per puntare alla qualificazione Champions dopo il grande finale di stagione di quest’anno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riferisce ‘SportMediaset’ c’è molto ottimismo in via Aldo Rossi per la permanenza di Ibra che non sembra avere alcun ripensamento: lo svedese vuole infatti restare a Milano e far parte del nuovo corso rossonero. L’esperto centravanti si è promesso al Milan anche se la firma, annunciata prima di Ferragosto, dovrebbe slittare di qualche giorno. L’accordo per il rinnovo dovrebbe essere sulla base di 5 milioni a cui andranno aggiunti i bonus in relazione ai risultati di squadra. Proprio queste variabili rappresentano la chiave di volta.

