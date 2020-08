È tutto fatto per la cessione di Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino. Colpo in difesa per il club di Cairo. I dettagli del contratto

Inizia a prendere forma il nuovo Torino di Marco Giampaolo che è già al lavoro in sede di mercato per rinforzare la rosa del prossimo anno. In arrivo un tassello importante in difesa con Ricardo Rodriguez ormai virtualmente nuovo calciatore granata. Stando a quanto affermato da ‘Sky Sport’ l’intesa totale è stata trovata anche con il giocatore superando così l’ultimo ostacolo per la chiusura dell’affare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Accordo già trovato da tempo tra Milan e Toro sulla base di 3 milioni più bonus. Il mancino svizzero invece firmerà un contratto di 4 anni con i granata da 1,5 milioni annui.

