Milenkovic non vuole rinnovare con la Fiorentina, in agguato il Milan per il colpaccio di mercato

Milan attento al mercato dei difensori. Nel mirino della dirigenza rossonera già da tempo c’è Nikola Milenkovic, talento classe 1992 capace di giocare sia da centrale che da esterno. Il serbo, riporta ‘Sky Sport’, non intende prolungare il contratto che lo lega alla Fiorentina per altri due anni. Le parti al momento sono quindi lontane dal rinnovo. Si tratta di una buona notizia per Maldini e Massara, che restano in agguato in attesa di sferrare l’assalto decisivo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

