Fiorentina, Commisso blocca l’addio | Pronto il colpo bianconero

Commisso blocca l’addio di Pradé alla Fiorentina, pronto il colpo bianconero Sema

Chiusa bene una stagione iniziata molto male, la Fiorentina sta programmando il prossimo campionato. Dopo le tante voci sul possibile addio di Daniele Pradé, riporta ‘Sky Sport’, il club di Commisso lo avrebbe confermato come direttore sportivo anche per la prossima stagione. Intanto, alla ricerca di un nuovo esterno sinistro, i viola seguono Ken Sema, laterale dell’Udinese in prestito dal Watford. Il talento bianconero classe 1993 è dunque un’idea che la Fiorentina starebbe prendendo in considerazione in queste ore. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

