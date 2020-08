La Fiorentina di Iachini è a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Nel mirino oltre a Belotti anche il polacco Piatek

La Fiorentina ha confermato la permanenza in panchina di Beppe Iachini ed ora si appresta a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. In particolar modo la dirigenza viola concentrerà i propri sforzi sull’attacco andando a caccia di una prima punta. In questo senso, stando a quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, sono due le principali idee dei toscani: Andrea Belotti e Krzysztof Piatek. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Per motivi differenti entrambi rappresentano il profilo perfetto per il rinforzo offensivo da regalare a Iachini anche se il tecnico della Fiorentina sembra aver messo il polacco ex Milan in cima alla propria lista delle preferenze. L’allenatore ritiene l’attaccante dell’Hertha l’elemento ideale per finalizzare il gioco con il quale potrebbe anche ricomporre l’ex coppia genoana con Kouame. Il nodo da sciogliere per entrambi resta quello delle cifre, che spaventano ma non scoraggiano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE una cessione

Calciomercato Inter e Juventus, Chiesa sbotta: “C’è chi vuole il male della Fiorentina”