La Fiorentina ufficializza la cessione di David Hancko allo Sparta Praga: il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo

Non vestirà la maglia della Fiorentina David Hancko: il difensore slovacco è stato ceduto in prestito allo Sparta Praga, squadra nella quale ha militato già nella stagione 2019/2020. Resta in Repubblica Ceca il 22enne come comunicato dal club viola. “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore David Hancko all’Athletic Club Sparta Praha Fotbal”. Questa la nota della società che annuncia il trasferimento del difensore.

