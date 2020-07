Federico Chiesa si è portato il pallone a casa con la tripletta siglata contro il Bologna: il talento della Fiorentina ha parlato di futuro

Con il campionato di Serie A ormai verso la conclusione, grande protagonista è tornato il calciomercato. Tra i nomi più caldi nella prossima sessione c’è senza dubbio quello di Federico Chiesa, oggi mattatore di Fiorentina-Bologna con una tripletta. Su di lui restano Inter e soprattutto Juventus, oltre ad alcuni club della Premier League.

Lo stesso attaccante classe ’97 ha parlato del suo futuro a ‘Sky Sport’: “Il mio futuro è la partita con la Spal dove cercherò di migliorare il mio record di gol in Serie A, poi parleremo con la società. Ho un grande rapporto con Barone, Pradé e Commisso, abbiamo instaurato un grandissimo rapporto e non ci sono problemi”. Nelle ultime settimane alcuni si sono interrogati sulle motivazioni di Chiesa: “Lo lascio fare a chi non sostiene la Fiorentina e ne cerca il male. Questa tripletta invece la dedico a chi tifa Fiorentina e crede in società e mister”.