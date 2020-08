Calciomercato, offerta importante della Fiorentina per Torreira. C'è la Roma

Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, potrebbe tornare in Serie A: sulle sue tracce la Fiorentina di Commisso e la Roma di Friedkin

Dopo due stagioni in Premier League, Lucas Torreira potrebbe fare ritorno in Serie A in questa sessione di mercato. Sulle sue tracce sono segnalati diversi club, tra questi il Torino del suo mentore Marco Giampaolo. Ma è un’altra la società che si sta spendendo molto per accaparrarsi le prestazioni del 24enne centrocampista uruguaiano. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Fiorentina è in forte pressing per arrivare alla fumata bianca. La società del presidente Rocco Commisso ha formulato una proposta importante per avere l’ex Sampdoria in prestito oneroso (a cifre molto alte) con diritto di riscatto. Trova conferma l’idea di scambio tra la Roma e l’Arsenal tra il regista di Arteta e Amadou Diawara, ma è dei viola, allo stato attuale, l’offerta più allettante per i ‘Gunners’. Torreira, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, è stato pagato nell’estate del 2018 ben 30 milioni di euro.

