Calciomercato Roma, idea Torreira: scambio con l’Arsenal

La Roma ha messo gli occhi su Lucas Torreira voglioso di tornare in Serie A. I giallorossi accelerano e provano lo scambio

Dopo l’affare che ha portato Mkhitaryan in giallorosso, Roma e Arsenal sembrano pronte a tornare a collaborare in sede di calciomercato. Stando a quanto sottolineato da ‘Gazzetta.it’ a Trigoria si lavora con i ‘Gunners’ per provare a portare Torreira nuovamente in Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’ex doriano vuole tornare ad essere protagonista magari proprio nel campionato che lo ha lanciato. Per farlo la Roma sta provando a mettere in tavola uno scambio di centrocampisti con Amadou Diawara che complice qualche problemino fisico non ha convinto fino in fondo. A Londra piace il guineano mentre i giallorossi vanno proprio a caccia di un regista dinamico con le caratteristiche di Torreira. Lo scambio inoltre servirebbe a mettere i conti a posto con plusvalenze da ambo le parti.

