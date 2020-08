Calciomercato Juventus, colpo Benzema | ‘Giallo’ dalla Spagna

Indiscrezioni contrastanti dalla Spagna riguardo al possibile colpo Benzema per la Juventus di Cristiano Ronaldo. Tutti i dettagli

C’è sempre la ricerca di un nuovo attaccante, un numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo, tra le principali priorità della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Oltre alle uscite, infatti, la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare un grande centravanti all’allenatore esordiente. In questo senso, negli ultimi giorni è tornato a circolare anche il nome di Karim Benzema, perfetta ‘spalla’ di CR7 al Real Madrid che il portoghese vorrebbe riavere al suo fianco anche a Torino. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, ‘giallo’ Benzema | Le ultime dalla Spagna

Dalla Spagna arrivano però indiscrezioni contrastanti. Stando a ‘todofichajes.com’, infatti, il francese potrebbe anche decidere di lasciare Madrid per riunirsi al cinque volte Pallone d’Oro. L’eventuale accordo si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Stando a ‘Defensa Central’, invece, ci sono “zero opzioni” per il trasferimento alla Juve di Benzema.

La volontà del 32enne sarebbe infatti quella di proseguire la propria avventura in maglia ‘Blancos’, rifiutando di fatto la corte del club bianconero. È dunque ‘giallo’ intorno al futuro dell’attaccante francese. Staremo a vedere.

