Nei giorni scorsi si era parlato di un affare in dirittura d’arrivo per Thiago Alcantara al Liverpool. Spunta però un ostacolo

Questa sera il Bayern Monaco giocherà la semifinale di Champions contro il Lione che potrebbe essere una delle ultimissime occasioni di vedere Thiago Alcantara con la casacca bavarese. Il centrocampista spagnolo, accostato spesso anche alla Juventus, nei giorni scorsi sembrava già molto vicino all’addio in direzione Liverpool. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto riferito da ‘The Guardian’ però i ‘Reds’ sarebbero molto interessati al regista spagnolo ma non sembrano affatto intenzionato a sborsare i 30 milioni di euro che servirebbero per strappare Thiago al Bayern ad un solo anno dalla scadenza contrattuale. Il club tedesco è riluttante a lasciare andare il nazionale iberico e non ha ceduto al prezzo richiesto. Intanto però il Liverpool monitora la situazione sperando che il Bayern ammorbidisca la propria posizione. In caso contrario, a meno che non arrivi un altro club per lui quest’estate, Thiago potrebbe firmare un pre-contratto con i ‘Reds’ a gennaio.

