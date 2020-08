Galvanizzato dai successi in Champions League, il Lione continua a sfidare le big europee anche sul calciomercato e non molla Pellistri

Dopo i primi assalti rispediti al mittente, il Lione non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Facundo Pellistri. Seguito anche dalla Juventus in passato, il fantasista uruguaiano piace moltissimo a Juninho e al club francese che in questi giorni stanno studiando una nuova mossa per mettersi al riparo dalla concorrenza di alcune big inglesi. Secondo le informazioni raccolte in Francia da Calciomercato.it, dopo la prima offerta da 7 milioni rifiutata dal Penarol, la dirigenza sta riflettendo sulla possibilità di esercitare la clausola rescissoria da 10 milioni e di affrontare una spesa complessiva di circa 15 milioni, tasse e commissioni comprese, dopo la Champions League. Giorni di riflessione, dunque, sul nuovo talento del calcio uruguaiano.

