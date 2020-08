La decisione di lasciare il Barcellona ha catapultato Leo Messi al centro dei sogni di mercato di mezza Europa: l’ex agente della Pulga, però, rivela che è addirittura “già dell’Inter”

Lionel Messi ha fatto esplodere la bomba di questa estate 2020. Un agosto rovente per le temperature, ma nel calcio soprattutto per la decisione clamorosa da parte dell’argentino di lasciare il Barcellona. Mentre si prospetta una battaglia legale con al centro la clausola che permette all’argentino di svincolarsi, le big di mezza Europa già sognano. Manchester City, Manchester United, PSG e ovviamente Inter. I tifosi nerazzurri ci stanno facendo la bocca, a maggior ragione dopo l’acquisto della casa in zona centro a Milano da parte della famiglia Messi. E le parole del suo primo agente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | Zhang ha un ‘alleato’ super

Calciomercato, l’ex agente di Messi: “È già dell’Inter”

Josep Maria Minguella, che ha curato gli interessi del fuoriclasse col 10 nei primi anni al Barcellona, ha alimentato i desideri nerazzurri. “Per me, Messi già ha la sua prossima squadra ed è l’Inter”, ha detto a ‘Cadena COPE’. Minguella spiega anche i motivi: “In Italia si pagano meno tasse, infatti anche Cristiano Ronaldo si trova in Serie A. È più difficile vederlo in Premier al City, nonostante l’amicizia con Aguero e Guardiola”. Di sicuro per il Barcellona si prospettano tempi duri: “Se già prima non sapevano come sarebbero andati a finire, figuriamoci senza Messi. In questi anni non ha funzionato soprattutto la figura del direttore sportivo e il rapporto con la squadra. Troppi cambi e le cose che non vanno hanno creato un malessere generale. Infatti Messi ha detto a Koeman che non credeva in questo progetto e si vedeva più fuori che dentro”.