Calciomercato, clamoroso Messi: ha chiesto la cessione!

Lionel Messi ha chiesto la cessione. Bomba dall’Argentina: secondo quanto riferisce ‘tycsport.com’, la Pulce avrebbe scritto al Barcellona, tramite posta certificata, comunicando la volontà di avvalersi della clausola presente nel suo contratto (ma scaduta il 10 giugno) per lasciare la società blaugrana a parametro zero. Per l’argentino però il prolungamento della stagione causa sospensione del Covid, avrebbe come conseguenza la proroga di questa clausola. Non un fulmine a ciel sereno: da settimane si vocifera di un malumore di Messi che dopo una stagione pessima per la squadra catalana avrebbe deciso di lasciare la squadra per la quale ha giocato in tutta la sua carriera.

La notizia, se confermata, è destinata a cambiare il volto del calciomercato. Nonostante il sogno Inter (ma l’operazione è davvero molto complicata per i nerazzurri), non è l’Italia la destinazione più probabile. Tra i club che potrebbero permettersi un investimento del genere (si parla di un ingaggio stratosferico) ci sono Manchester City e Paris Saint-Germain. In Inghilterra Messi ritroverebbe Pep Guardiola con il quale però c’è stata qualche incomprensione. Ovviamente da valutare la posizione del Barcellona che potrebbe ostacolare la volontà della ‘Pulce’ chiedendo la clausola da 700 milioni di euro. Scontro in vista quindi con il 10 argentino che potrebbe anche non presentarsi alla ripresa della stagione e alle visite mediche di inizio precampionato.