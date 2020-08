Calciomercato, Conte resta all’Inter e ‘decide’ il prossimo club di Allegri

Antonio Conte resterà all’Inter anche nella prossima stagione: la decisione presa dopo l’incontro di oggi avrà ripercussioni anche sul futuro di Allegri

Antonio Conte resterà all’Inter. L’incontro di oggi in una villa privata fuori Milano tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra, con il presidente Zhang in testa, ha dato esito positivo. In serata è uscito il comunicato ufficiale del club che ha sancito la permanenza dell’allenatore salentino. Uno scenario che inevitabilmente influirà anche sul futuro di altri allenatori. In primis Massimiliano Allegri, che era in agguato e decisamente in pole per la panchina dell’Inter in caso di addio di Conte.

Le grandi opzioni per l’allenatore livornese erano sostanzialmente due: quella nerazzurra e quella francese. Ora il PSG resta la prossima destinazione più probabile per l’ex Juventus, con Tuchel che dopo il ko in finale di Champions potrebbe salutare. A questo punto anche Pochettino, accostato sia all’Inter che al PSG, vede ridursi alla pista parigina l’opzione principale. Per Leonardo, però, la prima scelta porterebbe comunque a Massimiliano Allegri. La permanenza di Conte in nerazzurro è pronta a scatenare un effetto domino, con l’allenatore ex Milan e Cagliari che potrebbe davvero tornare in panchina dopo un anno. Con tutto quello che ne conseguirà anche sul calciomercato.