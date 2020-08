La decisione di Leo Messi ha scatenato il mondo del calcio: oltre a Inter, PSG e i due Manchester c’è anche la suggestione Juventus

La bomba Leo Messi continua a far sentire i suoi effetti in tutta l’Europa del calcio. Manchester City, PSG, United e Inter le squadre che al momento sembrano le più interessate a ingaggiare la leggenda argentina che vuole andare via dal Barcellona. Questi i club che, per un motivo o per l’altro, hanno delle possibilità di fare il colpo probabilmente più importante e sensanzionale della storia. Premier, Ligue 1 o Serie A, con quest’ultima che potrebbe non dover contare sulla sola Inter in corsa. Anche la Juventus potrebbe clamorosamente entrare in lizza.

Calciomercato Juventus, Adidas porta Messi?

Attualmente, in pole per Leo Messi sembra esserci il Manchester City di Pep Guardiola con cui ricomporrebbe un tandem epico dopo i successi al Barcellona. L’Inter spera con la potenza di Suning, ma anche la Juventus ha qualche carta da giocarsi. Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, infatti, sembra che ai vertici di Adidas non dispiacerebbe affatto vedere il 10 argentino a Torino.

Il popolare marchio di abbigliamento sportivo è sponsor tecnico dei bianconeri (che garantisce circa 50 milioni a stagione) così come dell’argentino e per questo potrebbe scendere in campo. Ad ora l’investimento sembra amcora fuori portata, ma il cartellino gratis e il precedente Cristiano Ronaldo invita a non escludere neanche questa incredibile possibilità.