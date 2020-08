Calciomercato Inter, Messi addio | L’annuncio di Planes

Ramon Planes, dirigente del Barcellona, ha parlato del futuro di Lionel Messi, stella argentina del club blaugrana che ha comunicato la sua volontà di lasciare il Camp Nou

Il direttore tecnico del Barcellona, Ramon Planes, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del futuro di Lionel Messi, in uscita dal club blaugrana: “L’argentino ci ha dato una notizia davvero rilevante, ma molte volte abbiamo ribadito che quando pensiamo a lui lo vediamo come un giocatore del Barcellona. Oggi arriva Trincao e speriamo che possa vincere al fianco di Lionel Messi. La nostra idea di ricostruzione passa attorno alla Pulce“.

Planes ha poi aggiunto: “Ora stiamo lavorando per convincere Messi, per trovare la soluzione migliore per il Barcellona e per il ragazzo”.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!