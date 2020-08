Calciomercato Inter, assist dall’Inghilterra per Conte: colpo in arrivo

Calciomercato Inter, uno dei rinforzi chiesti da Conte è più vicino: dall’Inghilterra buone notizie per i nerazzurri

Siglata la pace con Antonio Conte, l’Inter è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico sul mercato. Uno dei colpi richiesti è da ieri più vicino. Il Chelsea ha infatti ufficializzato l’acquisto dal Leicester di Ben Chilwell, notizia che spinge ancor più alla porta Emerson Palmieri, vecchio obiettivo nerazzurro. I ‘Blues’ insistono sulla valutazione di 30 milioni di euro, l’Inter spinge per avere il giocatore in prestito con diritto e non con obbligo di riscatto. Il giocatore partirà senz’altro, i margini per condurre la trattativa in porto ci sono.

