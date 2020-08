Calciomercato Inter, Conte insiste per Ndombele: nuovo contatto

Tanguy Ndombele resta la priorità dell’Inter e di Antonio Conte per il centrocampo: resistenza del Tottenham ma i nerazzurri continuano il pressing

Firmata la ‘pace’, l’Inter e Antonio Conte programmano il futuro. C’è da accontentare le richieste del tecnico salentino per una rosa più forte e omogenea. Nella stagione che per i nerazzurri si è chiusa con la finale di Europa League, il centrocampo è il reparto che ha avuto più problemi. Proprio lì vogliono intervenire Ausilio e Marotta provando a regalare Tanguy Ndombele al tecnico salentino.

Il centrocampista del Tottenham, come riferisce Mohamed Bouhafsi, giornalista di ‘BFMTV’, è la priorità per l’Inter. Dopo i precedenti contatti infruttuosi con il Tottenham, con il presidente Levy che non si sposta dalla sua posizione, i nerazzurri torneranno alla carica. Nei prossimi giorni sarebbe in programma un nuovo contatto per provare a smuovere gli ‘Spurs’ e avvicinare il centrocampista francese. Nell’operazione potrebbe anche essere inserita una contropartita tecnica. Si è parlato di Milan Skriniar che, con la conferma di Antonio Conte, è destinato a lasciare Milano.