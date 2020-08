Calciomercato Inter e Juventus, richiesta shock di Messi alla FIFA

Calciomercato Inter e Juventus, Lionel Messi determinato a lasciare il Barcellona: richiesta dell’argentino alla Fifa, le ultime

L’argomento caldo del momento, in tema di calciomercato, è il futuro di Lionel Messi. Ore bollenti, dopo che il giocatore ha comunicato al Barcellona la sua volontà di andare via. Non solo, l’argentino avrebbe effettuato anche una mossa nei confronti della Fifa. Stando a ‘BeinSports’, infatti, avrebbe richiesto all’organismo del calcio mondiale un CTI. Si tratta di un certificato provvisorio per un trasferimento. La ‘Pulce’ vuole dunque andare fino in fondo e interrompere il suo rapporto con il Barça. ‘Radio Catalunya’ riferisce che in Catalogna stanno cercando in ogni modo di correre ai ripari e il presidente Bartomeu sarebbe intenzionato a incontrare il giocatore già quest’oggi, per capire se la sua decisione sia definitiva. Ma il destino di Messi sembra davvero lontano dal Camp Nou. Juventus e Inter sognano, ma al momento la favorita appare il Manchester City.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, super offerta del Manchester City per Messi

Calciomercato Inter, Messi addio | L’annuncio di Planes