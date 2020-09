Calciomercato, il Real Madrid bussa allo Spezia: corsa a sette!

Il terzino bianconero Ferrer è nel mirino di diversi club: tre della Liga spagnola e quattro di Serie A

Tra i protagonisti della storica promozione dello Spezia in Serie A c’è Salvador ‘Salva’ Ferrer, terzino destro spagnolo classe 1998. Il club ligure spera di tenerlo, ma non sarà facile visti i tanti estimatori: secondo quanto riportato da ‘Marca’, ci sarebbero almeno tre squadre sulle sue tracce, con il Getafe in pole position, seguito dal neopromosso Elche e addirittura dal Real Madrid. Non mancano le piste anche in Italia: dal Bologna alla Sampdoria passando per la Fiorentina fino al Sassuolo. Staremo a vedere.