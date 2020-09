I contatti tra Milan e Real Madrid non si fermano a Brahim Diaz: i blancos sono interessati al centrocampista Ismael Bennacer

Non solo Brahim Diaz. I contatti tra il Milan e il Real Madrid non si sarebbero fermati al trequartista spagnolo, vicino a dire sì ai rossoneri. Nel corso della trattativa, secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, il presidente dei blancos Florentino Perez avrebbe chiesto informazioni anche su Ismael Bennacer, 22enne centrocampista algerino, uno dei calciatori più corteggiati nella rosa di Pioli.

Seguito anche da Manchester City e Paris Saint-Germain, Bennacer è apprezzato anche da Zinedine Zidane che avrebbe dato il suo benestare. Ora però c’è da convincere il Milan che ha respinto diversi assalti per l’ex centrocampista dell’Empoli. Bennacer è considerato un punto fermo della squadra di Stefano Pioli e non basteranno i 35 milioni di cui parla il portale iberico per far sì che i rossoneri diano il benestare all’operazione.