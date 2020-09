Coronavirus, David Silva positivo: il comunicato UFFICIALE

La Real Sociedad ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che David Silva è risultato positivo al Coronavirus: il fantasista era stato presentato oggi.

Una giornata dalle forti emozioni per David Silva, quella di oggi. Nel primo pomeriggio il fantasista spagnolo è stato presentato dalla Real Sociedad, con le foto di rito all’Estadio Municipal de Anoeta. In serata, poi, la società basca ha informato tramite una nota ufficiale che David Silva è risultato positivo al Coronavirus. “Nei test effettuati questa mattina al Policlinico di Gipuzkoa il giocatore è risultato positivo. Si tratta del secondo test per David Silva nelle ultime 72 ore, con il primo che si era tenuto venerdì a Las Palmas de Gran Canaria ed il risultato era stato negativo. Lo spagnolo è volato ieri a Bilbao ed è arrivato a San Sebastian nella notte. Durante queste prime ore a San Sebastian il giocatore non ha avuto occasione di salutare i suoi nuovi compagni e, attualmente, si trova isolato ed è asintomatico”.

ℹ COMUNICADO OFICIAL | Resultado prueba PCR.#AurreraReala https://t.co/zQ6nKk0WMf — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 31, 2020

