Milan Skriniar è tra i giocatori dell’Inter più vicini alla cessione, anche per fare cassa, dopo un finale di stagione in panchina. Lo slovacco, però, esce allo scoperto sul futuro

Il PSG in pressing per Milan Skriniar. L’Inter deve assolutamente cedere prima di effettuare altre operazioni importanti, lo ha ‘ufficializzato’ Ausilio che quindi ha in qualche modo avvisato anche i tifosi. Il difensore slovacco è senza dubbio in cima alla lista dei partenti, soprattutto dopo un finale di stagione fatto di panchine e un rapporto con Conte non idilliaco. Alcune indiscrezioni vorrebbero ben 50 milioni pronti dal PSG, ma – almeno ufficialmente – Skriniar coglie di sorpresa tutti.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, braccio di ferro Messi: pronta denuncia alla FIFA

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, SALTA Kante: colpo assicurato

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Skriniar: “Non ho motivo di andare via, Conte vuole che resti”

A margine del ritiro del premio come miglior giocatore slovacco del 2019 assegnato da ‘Pravda’, il centrale dell’Inter ha chiaro il suo futuro: “Ero abituato a giocare tutte le partite, poi il mister ha cambiato la formazione, anche perché giocavamo ogni tre giorni. Abbiamo fatto bene senza subire gol e l’allenatore non ha modificato i titolari fino alla finale di Europa League. Mi è dispiaciuto stare fuori, ma l’importante era che la squadra ottenesse risultati“. Soprattutto, Skriniar aggiunge: “Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter. La società non ha mai detto di non volermi e anche Conte vuole che resti. È normale fare scelte con una rosa da 30 giocatori, non lo fa per far male a qualcuno ma solo per il bene dell’Inter. Io non ho motivo di andarmene, sono un giocatore nerazzurro così come prima”.