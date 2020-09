Barcellona, braccio di ferro Messi: pronta denuncia alla FIFA

Il Barcellona non intende mollare la presa su Messi ed è pronto ad una denuncia alla Fifa, nel caso in cui l’argentino si liberasse unilateralmente

Il caso Lionel Messi continua a tenere banco. L’argentino è in rotta con il Barcellona, nessuno scenario al momento può essere escluso. Calciomercato.it ha appreso che tra le altre la Juventus ci sta provando seriamente per Messi, per il fuoriclasse argentino c’è l’interessamento concreto del Manchester City. Ma i blaugrana non intendono stare a guardare e affilano le armi. Secondo ‘Cadena Ser’, infatti, il Barça è pronto a dare battaglia. Nel caso in cui il giocatore si liberasse in maniera unilaterale, arriverebbe una denuncia alla Fifa a lui e al club che dovesse acquistarlo. Se poi la stessa Fifa dovesse concedere alla ‘Pulce’ un transfer provvisorio, il Barcellona provvederebbe a una denuncia di fronte alla giustizia ordinaria.

