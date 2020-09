Con Arturo Vidal cambia ancora l’Inter, soprattutto per caratteristiche: ecco la nuova formazione di Conte

Arturo Vidal sarà il prossimo colpo di calciomercato dell’Inter. Il cileno sta per liberarsi a parametro zero dal Barcellona, poi potrà firmare finalmente con i nerazzurri. Conte avrà il suo pupillo e potrà contare sull’ex Juve per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Tra Hakimi e Vidal, con Maurizio Russo abbiamo parlato in diretta su Calciomercato.it sugli 11 che potrebbero contendere lo scudetto alla Juventus.