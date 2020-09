Calciomercato Inter, Vidal rinuncia alla buonuscita: il Barcellona lo libera

Arturo Vidal si avvicina sempre di più all’Inter, con otto mesi di ritardo. Il Barcellona lo libererà gratuitamente, ma decisiva è stata la rinuncia del cileno

Si avvicina alla conclusione la telenovela che riguarda Arturo Vidal e l’Inter. La trattativa per la risoluzione contrattuale col Barcellona, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza fissata nel giugno 2021, procede spedita, con l’agente Fernando Felicevich che sta lavorando alacremente per arrivare alla fumata bianca. La posizione dei catalani, che chiedevano 7-8 milioni di euro tra parte fissa e bonus per cedere il cileno, si è ammorbidita nelle ultime ore, grazie proprio alla mossa dell’ex calciatore della Juventus.

Vidal infatti, riporta ‘Sport’, pur di raggiungere Antonio Conte in nerazzurro, ha deciso di rinunciare alla buonuscita, pari alla cifra che avrebbe dovuto incassare nell’ultimo anno di contratto: proprio gli 8 milioni che il Barça chiedeva per il suo cartellino. Una decisione che ha, di fatto, impresso un’accelerata decisiva e che potrebbe portare all’annuncio dell’accordo nelle prossime ore. Successivamente, arriverà il via libera alla chiusura della trattativa con l’Inter, con cui esiste già un pre accordo per un biennale da 6 milioni di euro a stagione. Sono ore decisive per il ritorno del 33enne ‘Guerriero’ in Serie A.

