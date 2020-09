Eriksen potrebbe già lasciare l’Inter questa estate. Il danese può tornare in Premier League e viene valutato 50 milioni dai nerazzurri

Si aspettava decisamente un altro impatto dopo l’arrivo in Serie A e all’Inter. Christian Eriksen non ha lasciato il segno nei suoi primi mesi in nerazzurro, dopo lo sbarco a Milano dal Tottenham lo scorso gennaio per 20 milioni di euro. Riserva di lusso nell’undici di Conte, con il tecnico salentino che nelle Finals di Europa League gli ha preferito Gagliardini a centrocampo nel pacchetto con Brozovic e Barella. Esclusioni eccellenti, che hanno messo in dubbio la permanenza alla Pinetina di Eriksen.

Inter, dubbio Eriksen: rischia subito l’addio

Il talento classe ’92 ha lasciato alcuni dubbi sul suo futuro parlando nelle scorse ore dal ritiro della sua Nazionale: “Nel complesso sono contento all’Inter, ma non so cosa succederà al mio ritorno a Milano. Bisognerà ripartire da zero, però bisognerà capire cosa ne pensa l’allenatore“. Il possibile arrivo in nerazzurro di Vidal, pupillo di Conte, potrebbe ridurre ulteriormente gli spazi di Eriksen, che per un offerta da 50 milioni di euro può cambiare maglia come scrive il ‘Corriere dello Sport’. La dirigenza di Viale della Liberazione deve sacrificare un big per operare in entrata, con alcuni intermediari che si sarebbero già mossi per cercare qualche pretendente in Premier League. Nubi sul destino all’Inter di Eriksen, con Marotta che riflette su un’eventuale cessione del giocatore con l’opportunità di registrare una sostanziosa plusvalenza.

