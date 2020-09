Calciomercato Inter, conto alla rovescia per Vidal: il cileno si avvicina

Calciomercato Inter, i nerazzurri vedono sempre più vicino il colpaccio dal Barcellona: a giorni, Vidal può essere nerazzurro, le ultime

L’Inter e Antonio Conte potrebbero coronare a giorni il lungo inseguimento ad Arturo Vidal. In quel di Barcellona, al momento le attenzioni, com’è ovvio che sia, sono tutte concentrate sul caso Messi. I blaugrana, comunque, non dovrebbero opporre grandi resistenze invece per il centrocampista cileno. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce che c’è grande ottimismo negli ambienti nerazzurri, anche per le conferme ricevute dall’agente del giocatore, Fernando Felicevich, per concludere la risoluzione dal Barça entro il fine settimana. La buonuscita, anche considerando il fatto che Vidal ha già incassato un paio di mensilità dell’ultimo anno di contratto, potrebbe essere trovata sulla base di un paio di milioni di euro. Ci sarebbe anche l’accordo tra l’Inter e il centrocampista, intorno ai sei milioni di euro a stagione con un biennale con opzione per la terza annata. Conte è in attesa per ritrovare il suo fedelissimo.

