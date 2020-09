Lautaro Martinez-Barcellona, non è ancora finita. Il club blaugrana potrebbe rifarsi sotto per l’attaccante con proposta in cash più il cartellino di Junior Firpo

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe ancora conoscere spiragli di incertezza. La morsa del Barcellona sembrava ormai attenuata infatti, così negli ultimi tempi la permanenza del Toro all’Inter sembrava ormai certa.

E invece, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, gli agenti dell’attaccante argentino potrebbero riaccendere la miccia con il loro approdo in Europa. Prima tappa Milano, naturalmente, per un colloquio con Piero Ausilio, poi potrebbe starci anche una seconda a Barcellona, per parlare col club più interessato al loro assistito.

Molto dipenderà sicuramente da quanto sarà definito dopo l’incontro con Ausilio. In ballo c’è il rinnovo del contratto e, alla finestra, un club blasonato come quello blaugrana pronto ad affondare il colpo e tentare l’attaccante. Comunque sia, la situazione dovrebbe contornarsi di maggiori concretezze verso la fine del mercato.

Il Barcellona c’è, col cash e con l’aggiunta di un vecchio pallino nerazzurro come l’esterno sinistro Junior Firpo, che Koeman sacrificherebbe volentieri.

