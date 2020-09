Calciomercato Inter, missione Kante | Un intero reparto per fare cassa

Il sogno per il centrocampo dell’Inter è certamente N’Golo Kante che però costa tanto. Pronte diverse cessioni in mediana per raccogliere fondi

L’Inter nel famoso patto a Villa Bellini dopo la sconfitta in Europa League, ha deciso di stringere per obiettivi low cost e di esperienza per poi concentrare le forze su un solo grande calciatore. In questo caso il sogno è N’Golo Kante, centrocampista francese che il Chelsea valuta non meno di 50 milioni di euro. Una cifra che al momento l’Inter non ha da spendere e che Marotta e Ausilio dovranno provare a ricavare dalle cessioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In particolar modo, secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’, per arrivare a Kante sarà necessario fare spazio a centrocampo dove ad oggi ci sono ben nove elementi senza ovviamente contare Vidal. Ad Appiano al momento sono in otto: Barella, Brozovic, Sensi, Eriksen, Vecino, Gagliardini, Nainggolan e Agoume. A questi va aggiunto Joao Mario che ha chiesto di non tornare in attesa di nuova destinazione, con Benfica e club spagnoli che sono su di lui. Ad eccezione di Barella, Sensi e Agoume si può dire che tutti gli altri con la giusta offerta potrebbero partire, compreso Eriksen per il quale l’Inter vorrebbe 50 milioni. Cifre non lontane da quelle chieste per Brozovic, cercato da Tottenham e Bayern. Più passano i giorni e più potrebbe invece tingersi di nerazzurro il futuro di Nainggolan viste le difficoltà del Cagliari nel riportarlo in Sardegna. Conte potrebbe concedergli una chance, anche se con una proposta da 15 milioni a salire la società meneghina lo cederebbe.

