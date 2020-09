Calciomercato Inter, annuncio di Giulini sul ritorno di Nainggolan

Fumata nera nell’incontro tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan: il centrocampista resta a Milano. L’annuncio di Giulini

Sfuma definitivamente il ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan. Intercettato da ‘Sky Sport’ al termine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter, il presidente Giulini ha annunciato: “L’incontro non è andato bene, rimane a Milano. È impossibile riportarlo al Cagliari, lo vogliono tenere”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

E sulle trattative in entrata: “Fazio? Stiamo discutendo con la Roma, valutiamo nei prossimi gironi se è un’operazione che riusciamo a fare. Zaza? Non prenderemo un altro attaccante: abbiamo Pavoletti e Simeone“. Secca smentita, infine, su Nandez: “Chiave per Ounas? No, Nandez rimane da noi. Non lo abbiamo mai proposto a nessuno”.

