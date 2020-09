Calciomercato Inter, il Bayern Monaco ufficializza l’addio di Perisic

Ivan Perisic non tornerà a giocare al Bayern Monaco nella prossima stagione: il club bavarese ha ‘ufficializzato’ l’addio del croato che tornerà all’Inter

“Grazie per tutto”: così il Bayern Monaco ha ufficializzato l’addio a Ivan Perisic. Il club bavarese, dopo le parole del tecnico Flick, ha voluto omaggiare l’attaccante croato con una foto pubblicata su Instagram. Perisic è ritratto con i trofei conquistati nella scorsa stagione, quando il club tedesco ha messo a segno il triplete. Per il 32enne potrebbe aprirsi uno spazio per disputare la prossima stagione con la maglia dell’Inter. Non è escluso che il croato resti in nerazzurro con Conte che potrebbe sfruttarlo come quarta alternativa in attacco, al fianco di Lukuku, Lautaro e Sanchez. Tutto in divenire comunque, ma intanto si registra l’addio del Bayern Monaco.

Visualizza questo post su Instagram Thanks for everything, @ivanperisic444! 👏 Un post condiviso da CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@fcbayern) in data: 9 Set 2020 alle ore 7:16 PDT

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Kante a Suarez e Milenkovic | Le ultime su Juve, Inter e Milan