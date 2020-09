Juventus, Inter e Milan protagoniste del calciomercato tra affari fatti, obiettivi e sogni. Da Kante e Vidal a Suarez passando per Milenkovic: ecco le ultime novità

E’ sempre il mercato a tenere banco. Protagoniste in questi giorni, per non dire in queste ore le tre principali big della nostra Serie A: Juventus, Inter e Milan. Da Kante e Arturo Vidal a Luis Suarez fino a Milenkovic e Tonali, Calciomercato.it fa il punto della situazione tra affari conclusi o quasi, obiettivi e sogni più o meno realizzabili di bianconeri, nerazzurri e rossoneri.

Calciomercato Juventus, tutto sul bomber: in pole Suarez, Pirlo preferisce Dzeko

In casa Juventus concentrazione totale sul nuovo bomber che andrà a rimpiazzare il partente Gonzalo Higuain. In pole c’è sempre Suarez, con il quale c’è già un accordo sulla base di un contratto biennale da 10 milioni complessivi bonus compresi. Si aspetta che venga risolta la questione passaporto. L’uruguaiano non è però il preferito di Pirlo. La prima scelta del neo tecnico bianconero è infatti Edin Dzeko, considerato perfettamente compatibile con Cristiano Ronaldo e Dybala. Dietro i nomi di Cavani e Morata, con il primo più del secondo concreta alternativa in caso di mancato arrivo di uno tra Suarez e Dzeko.

Calciomercato Inter, da Kante alla ‘grana’ Perisic: intanto è in arrivo Vidal

Dopo Kolarov, da ieri ufficiale, l’Inter è a un passo dal mettere le mani su Arturo Vidal. Nella notte il cileno avrebbe raggiunto un accordo col Barcellona per la risoluzione del contratto in scadenza fra nove mesi. Adesso si attende solo il suo sbarco a Milano per visite e firma fino al giugno 2022 con opzione per una terza stagione. Conte potrà così finalmente riabbracciare il suo ‘pupillo’. Il tecnico salentino è però ingordo, non a caso continua a spingere per Kante del Chelsea. Nelle ultime ore è spuntato fuori l’ostacolo Manchester United, in ogni caso si tratta di un affare a fuoco lento, se non lentissimo. Serviranno sui 50-60 milioni e prima qualche cessione, magari di Marcelo Brozovic.

Il croato interesserebbe al Bayern Monaco, che intanto ha deciso di ‘scaricare’ Perisic. Nuova ‘grana’ per Marotta, che non ha mollato del tutto la presa su Emerson Palmieri.

Calciomercato Milan, attesa l’ufficialità di Tonali. Sprint per Milenkovic e il vice Kessie

Attivissimo sul mercato è anche, per non dire soprattutto il Milan. Per Tonali manca solo l’ufficialità, mentre per il vice Donnarumma è stato scelto – a sorpresa – l’ex Fiorentina Tatarusanu. A proposito dei viola, con loro i rossoneri hanno sempre in ballo l’affare Milenkovic: le ultime indiscrezioni parlano di un tentativo con la formula – la stessa impiegata per Tonali – del prestito (molto) oneroso con diritto di riscatto.

A centrocampo, per il ruolo di vice Kessie, è stato accantonato (non mollato) Bakayoko visto che il Chelsea non abbassa le pretese sul fronte riscatto. Come ‘Piano B’ salgono le quotazioni di Soumare del Lille, anche se la socierà francese non ha per ora aperto al prestito. La terza via potrebbe essere rappresentata da Matias Vecino, ‘scaricato’ da Conte e già cercato nello scorso calciomercato di gennaio. L’Inter vuole sui 15 milioni.

