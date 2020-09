Calciomercato Sampdoria, offerta dell'Al Shabab per Gaston Ramirez

Gaston Ramirez continua ad essere sempre nel mirino dell’Al Shabab, ma la Sampdoria chiede un indennizzo per lasciarlo andare

Continua a tenere banco in casa Sampdoria il futuro di Gaston Ramirez. Il 29enne trequartista uruguaiano è sotto contratto fino al 30 giugno 2021, ma le trattative per il prolungamento stentano a decollare. Nello stesso tempo, c’è l’insidia Al Shabab che sta tentando il calciatore con un’offerta importante. Ma, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club blucerchiato sta facendo muro e non scende dalla richiesta di 4 milioni di euro per il cartellino dell’ex Bologna. E resta, comunque, valida la proposta fatta dalla società saudita al giocatore. Tutto, dunque, è ancora in ballo.

