Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: obiettivo in casa Wolverhampton

Nome nuovo in ottica calciomercato Sampdoria. Il club di Ferrero pensa a Shabani per la squadra di Ranieri

La Sampdoria vuole rinforzare ma anche ringiovanire la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. In tale, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si registra l’interessamento dei blucerchiati nei confronti di Meritan Shabani, eclettico centrocampista offensivo tedesco di origini kosovare classe 1999 che può agire sia da trequartista che da esterno. Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, la scorsa estate si è trasferito al Wolverhampton, ma la sua avventura in Inghilterra è stata condizionata da un infortunio al ginocchio dal quale sta recuperando. Il club di Ferrero sta valutando la possibilità di prenderlo per rilanciarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: Perovic vola all’Atletico