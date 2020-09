Sampdoria, niente colpo Perovic: il giovanissimo centrale montenegrino giocherà nell’Atletico Madrid

Niente Italia per Nemanja Perovic. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il centrale montenegrino classe 2002 ha firmato con l’Atletico Madrid. Nel mirino della Sampdoria e considerato in Patria il ‘nuovo Savic’, il 18enne lascia l’Iskra Danilovgrad dietro un piccolo indennizzo. Calciomercato.it aveva sottolineato il grande interesse dei blucerchiati per il giovanissimo centrale.

