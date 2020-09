Calciomercato Inter, sprint nella notte | A Milano nelle prossime ore

Potrebbe esserci stata la svolta per Vidal, che nella notte avrebbe trovato l’accordo col Barcellona per la risoluzione: ora il cileno è atteso a Milano

Sono giornate decisive per l’arrivo dell’incursore per il centrocampo, tanto desiderato da Antonio Conte. La volontà del tecnico salentino, poi, potrebbe essere esaudita in toto: l’Inter sembra essere in procinto di consegnargli Arturo Vidal. Il cileno non rientra nei piani di Ronald Koeman, che ci ha tenuto a farglielo presente con una telefonata, e lascerà il club blaugrana in questa sessione di calciomercato. L’ex Juventus ha già un accordo di massima con i nerazzurri, ma prima di riabbracciare Conte deve risolvere la propria situazione contrattuale con il Barcellona. Proprio in questo senso, potrebbero essere arrivate importanti novità.

Come rivelato da ‘SportMediaset’, nella notte l’entourage del cileno avrebbe trovato l’accordo con i catalani per la risoluzione del contratto. Un passaggio che avrebbe dato l’accelerata decisiva alla trattativa, tanto che Arturo Vidal potrebbe sopraggiungere a Milano già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche. Dopo tutti i controlli di rito, il centrocampista potrà apporre la sua firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Il matrimonio che sembrava essere sfumato a gennaio, fra Vidal ed i nerazzurri, era semplicemente stato rimandato di pochi mesi.

