Calciomercato Juventus, svolta Cavani | Arriva l’offerta

La Juventus continua la ricerca del centravanti da consegnare a Pirlo, mentre arrivano novità sul fronte Cavani: prima offerta del Fenerbahce

Nella ricerca del centravanti richiesto da Andrea Pirlo, la Juventus sembra essersi inabissata nelle sabbie mobili. I bianconeri hanno fretta di mettere le mani su un attaccante, con l’inizio della stagione alle porte, ma continuano a sorgere nuove difficoltà. Suarez è alle prese con le pratiche per il passaporto da comunitario, mentre anche la pista Cavani potrebbe essere arrivata ad un punto morto. Nelle scorse settimane, Fabio Paratici ha contattato l’entourage del ‘Matador’ per sondare il terreno, ma ora potrebbe essere tardi. L’ex attaccante del PSG avrebbe ricevuto una prima offerta.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come rivelato dai media turchi, infatti, il Fenerbahce avrebbe proposto a Cavani un contratto da 5 milioni netti a stagione. Al momento, sembra che il ‘Matador’ non sia convinto dalla proposta e vorrebbe un ulteriore sforzo economico da parte del club turco. Per i bianconeri, però, la sensazione è che il futuro dell’uruguaiano stia vivendo giorni caldi: oltre al Fenerbahce, infatti, anche l’Atletico Madrid avrebbe riallacciato i contatti con Cavani. Il rischio, per la Juventus, è quello di iniziare la prossima stagione senza avere ancora un centravanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO Salandin: “Non solo Suarez, nuova idea per l’attacco!”

FOTO CM.IT – Milan, Tonali a ‘La Madonnina’ per le visite mediche

Calciomercato Juventus, il piano per Donnarumma | Intesa con Raiola: ultime CM.IT