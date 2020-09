Continua la caccia all’attaccante in casa Juventus, ma le vie dei bianconeri sono destinate ad intrecciarsi con quelle dell’Atletico Madrid con tre protagonisti

Intreccio di mercato sull’asse Torino-Madrid. La Juventus non è la sola ad aver bisogno di un profondo restyling in attacco. L’Atletico Madrid, infatti, è pronto a lasciar partire Diego Costa, ma deve fare i conti anche con i propositi di addio di Alvaro Morata seguito e trattato concretamente dalla Juve. Una situazione che potrebbe far entrare in rotta di collisione i due club su più di un fronte. Dopo aver corteggiato Luis Suarez, già in parola con i bianconeri ma alle prese con il problema passaporto, i ‘colchoneros’ hanno, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, riallacciato i contatti con Edinson Cavani.

L’ex Psg piace anche a Fabio Paratici che ha sondato il suo entourage per cautelarsi in caso di impossibilità di arrivare a Dzeko o al Pistolero, ma il club spagnolo è tornato prepotentemente in corsa per la punta. Nonostante le frizioni dopo il mancato trasferimento di gennaio, il profilo dell’ex Napoli resta uno dei preferiti di Diego Pablo Simeone. Dall’Argentina, intanto, continuano a parlare di un annuncio imminente da parte del Gremio, ma sia l’entourage del bomber, sia la dirigenza brasiliana smentiscono categoricamente questa possibilità.

