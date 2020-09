E’ lontano al momento il rinnovo col Milan per Gianluigi Donnarumma. La Juventus lavora sottotraccia per il portiere della Nazionale

Si complica il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il club rossonero e Mino Raiola non sono ancora riusciti a trovare un punto d’incontro per il nuovo contratto, con la scadenza fissata al 30 giugno 2021. L’agente italo-olandese chiede un ingaggio da 9 milioni di euro rispetto ai 6 attuali, oltre all’inserimento di una clausola rescissoria inferiore alla valutazione da 50 milioni che il ‘Diavolo’ ha fissato per il cartellino del 21enne portiere in caso d’addio. Richieste respinte dal Milan, con l’intesa che al momento rimane lontana tra le parti. Raiola non ha gradito la mancata apertura del club di Via Aldo Rossi e valuta soluzioni diverse per il futuro del suo protetto.

Milan, Donnarumma alla Juventus: la strategia dei bianconeri

La Juventus osserva in prima persona la situazione, con la società campione d’Italia da sempre attenta agli scenari sull’estremo difensore della Nazionale. Come raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ ha in tasca una bozza d’intesa con Raiola per un quinquennale intorno ai 10 milioni di euro a stagione se dovesse consumarsi la rottura tra Donnarumma e il Milan. Senza l’accordo per il rinnovo il super procuratore si muoverebbe per portare via a parametro zero il giocatore, soluzione però che non trova la piena disponibilità della Juve. Il sodalizio presieduto da Andrea Agnelli non vorrebbe infatti rovinare i solidi rapporti con il Milan e propenderebbe per un’altra soluzione. I campioni d’Italia verrebbero incontro ai rossoneri, valutando circa la metà il cartellino di Donnarumma che andrebbe a prolungare di una stagione il contratto con il club di Elliott per non cambiare maglia gratis la prossima estate.

L’offerta della Juve si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro: 10-15 milioni cash oltre all’inserimento di una contropartita che può essere Rugani, già in passato nei radar del Milan. Con l’arrivo a Torino del nazionale italiano i bianconeri cercherebbero un acquirente per piazzare Szczesny, che ha estimatori soprattutto in Premier League. La telenovela Donnarumma è destinata a far rumore ancora per molto tempo, con la ‘Vecchia Signora’ che lavora sottotraccia per il grande colpo tra i pali.

