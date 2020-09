Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Raiola furioso

Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan di Stefano Pioli, è ancora alle prese, insieme al suo procuratore Mino Raiola, con la questione legata al rinnovo del contratto

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il futuro di Gigio Donnarumma sarebbe ancora in bilico. In merito al rinnovo del contratto del portiere classe 1999 infatti, la situazione sarebbe ancora in stand-by con Mino Raiola, procuratore del giovane estremo difensore, che sarebbe furioso per i termini proposti dal Milan, i quali non dovrebbero prevedere un aumento dell’ingaggio per il 21enne.

Una situazione potenzialmente esplosiva nella quale potrebbe inserirsi di nuovo la Juventus, da tempo sulle tracce di Donnarumma, e pronta a fiutare il colpo e blindare la porta con l’estremo difensore della Nazionale italiana.

