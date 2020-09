VIDEO CM.IT – Calciomercato: “Suarez HA SCELTO la Juventus”

Le ultime sul futuro di Luis Suarez bomber del Barcellona cercato dalla Juventus. Raffaele Riverso, inviato di ‘TuttoSport’ in Catalogna ha parlato del destino del numero 9

Ai microfoni di Calciomercato.it, Raffaele Riverso si è espresso sul futuro numero 9 della Juventus! In un testa a testa insieme a Morata, Suarez sembra il prescelto per affiancare Dybala e CR7 in quello che potrebbe diventare il tridente perfetto! Scopriamo i retroscena e le possibili date in cui si potrebbe concretizzare questo colpo di mercato per la Juventus!

