Tonali arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per le visite mediche con il Milan

Sandro Tonali pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Con circa cinquanta minuti di ritardo, stamane il giovane centrocampista è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per le visite mediche coi rossoneri, come confermano le immagini realizzate dagli inviati di Calciomercato.it. Per il classe 2000 è pronto un contratto fino al 2025 mentre al Brescia andrà una cifra vicina ai 35 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus: clicca qui per ulteriori dettagli.

