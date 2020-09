Calciomercato Inter, problema per il colpaccio | Nuova concorrente

Problema per il colpaccio Kante del calciomercato Inter, Manchetser United nuovo concorrente

Nuovo ostacolo per il colpo Kante dell’Inter. Da ieri, riporta ‘Tuttosport’, sulle tracce del centrocampista si sarebbe inserito anche il Manchester United, che potrebbe accontentare più facilmente le richieste del Chelsea, sempre ferme a 60 milioni di euro. I Blues non accettano formule diverse dalla cessione a titolo definitivo, altro fattore che costringe Marotta a cedere pezzi pregiati (Skriniar e Brozovic gli indiziati) prima di formulare un’offerta convincente. Inoltre, spuntano novità sulla volontà del giocatore: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, problemi per Kante: le ultime

In Francia non sarebbero sicuri che il giocatore voglia davvero cambiare maglia, volontà che potrebbe cambiare se al Chelsea andasse il centrocampista Declan Rice, pronto a rubargli la titolarità. I nerazzurri, che vagliano ancora i profili di Tolisso del Bayern Monaco e Ndombele del Tottenham, per Kante – dopo eventuali cessioni eccellenti – vorrebbero comunque abbassare la valutazione fino a 50 milioni di euro.

