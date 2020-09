Calciomercato, Juventus o Inter | Morata ha deciso!

Morata vuole la Juventus, bomber in pressing sull’Atletico Madrid; le ultime di calciomercato

Alvaro Morata ha voglia di Juventus. Nonostante i bianconeri trattino per Dzeko e Suarez, resta caldo anche il profilo dello spagnolo classe 1992, che già in passato ha vestito la maglia bianconera. Giungono dunque novità importanti sulla sua volontà, già manifestata all’Atletico Madrid, che ne detiene il cartellino: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, le ultime su Morata

Accostato negli ultimi giorni anche all’Inter, Morata è stato sondato dalla Juventus. Così, voglioso di tornare a Torino, riporta il ‘Corriere dello Sport’, il bomber avrebbe iniziato il pressing sull’Atletico Madrid. La moglie Alice, inoltre, gradirebbe il ritorno in patria insieme ai figli, altro fattore da non sottovalutare. Alvaro Morata avrebbe quindi iniziato a dialogare con la sua società per capire la fattibilità della cessione alla Juve, ma al momento non avrebbe trovato riscontri positivi. Ulteriori novità sono attese nelle prossime settimane.

