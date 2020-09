Si profila una sfida tra Juventus e Inter per un attaccante: dalla Spagna rilanciano l’interesse per Alvaro Morata

Sfida tra Juventus ed Inter per Alvaro Morata. E’ quello che si profila secondo ‘Marca’ con i nerazzurri che starebbero pensando nuovamente all’attaccante dell’Atletico Madrid. L’obiettivo di Marotta sarebbe quello di anticipare la dirigenza bianconera che, al momento, ha altre piste come prioritarie: quella che porta a Luis Suarez, per il quale la questione passaporto e quella legato alla buonuscita potrebbero essere risolti entro la prossima settimana, e quella che va a Roma, da Dzeko, senza dimenticare i contatti per Cavani.

Di questo potrebbe farsi gioco l’Inter che ha individuato in Morata il profilo giusto per un’eventuale addio di Lautaro Martinez con il Barcellona che è pronto a tornare alla carica per l’attaccante argentino. Intreccio, quindi, tra Italia e Spagna, Torino, Milano, Madrid e Barcellona. Un giro che vede Juventus e Inter sfidarsi anche sul mercato.