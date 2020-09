Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Arriva la novità

Per il calciomercato Juventus arriva la novità sul futuro di Higuain, ultime e dettagli

Passi avanti per l’addio di Higuain alla Juventus. Escluso dal nuovo progetto tecnico di Pirlo, il ‘Pipita’ cerca una buonuscita per salutare i bianconeri, che ieri hanno incontrato il suo fratello e agente. Alla Continassa erano presenti, del resto, i vertici della società, Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Arrivano dunque novità importanti sul suo futuro: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Higuain

Ieri, riporta ‘Tuttosport’, si è verificato un summit che avrebbe portato a un concreto passo avanti in vista dell’addio del Pipita. Non si è ancora alla stretta finale e le parti si sono date appuntamento a un nuovo incontro, fissato a breve scadenza. L’intenzione del bomber era quella di non rinunciare ai 7,5 milioni netti più bonus che gli spetterebbero per l’ultimo anno di contratto con i bianconeri, ma la buonuscita potrebbe essere inferiore alla somma richiesta. Higuain, intanto, può continuare a vagliare la prossima destinazione: la prospettiva di accasarsi all’Inter Miami di Beckham sarebbe concreta.

