In attesa di Kolarov, l’Inter accelera per il colpo Vidal. Conte spinge per l’arrivo del cileno già entro questa settimana, con i nerazzurri che si ritroveranno oggi per iniziare la nuova stagione agli ordini del tecnico salentino. Marotta ha l’accordo con l’ex Juventus per un biennale da 6 milioni a stagione, sul quale mancano gli ultimi dettagli per il via libera definitivo dal Barcellona.

Inter, non solo Vidal: parte l’offensiva per Kante

Oltre a Vidal – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – Conte sogna anche il colpo Kante a centrocampo per il definitivo salto di qualità. Il francese campione del mondo è un pupillo dell’ex Ct, che lo rivorrebbe a Milano dopo l’esperienza al Chelsea. Kante non è più tra gli incedibili nella rosa di Lampard, con i ‘Blues’ che chiedono però almeno 50 milioni per lasciar partire il giocatore. Indispensabile quindi per l’Inter una cessione eccellente per dare l’assalto al nazionale transalpino con Eriksen, Brozovic e Skriniar che sarebbero gli indiziati principali eventualmente a lasciare la Pinetina.

