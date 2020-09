Batte un nuovo colpo anche l’Atalanta che ha ufficializzato l’arrivo dal Valencia di Cristiano Piccini, esterno destro con un lungo passato estero

Continua la campagna acquisti dell’Atalanta che dopo va a rinforzare anche le corsie esterne dopo aver ceduto il belga Castagne. Colpo dalla Spagna per la fascia destra con il terzino scuola Fiorentina, Cristiano Piccini, che negli ultimi sei anni all’estero ha indossato le maglie di Real Betis, Sporting Lisbona e Valencia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la stessa Atalanta con una nota apparsa sul proprio sito web: “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Dal 2014 comincia la sua esperienza internazionale. Tre anni in Spagna al Betis Siviglia, che contribuisce a riportare in Liga al primo colpo, quindi un anno in Portogallo allo Sporting Lisbona e nel 2018 il ritorno in Spagna, questa volta con la maglia del Valencia. Stagioni importanti, in cui matura un’esperienza importante anche nelle varie competizioni europee tra UEFA Champions League e UEFA Europa League. Ora, a distanza di sei anni e con oltre duecento partite tra i professionisti, il ritorno in Italia con la maglia nerazzurra. Benvenuto Cristiano!”.

